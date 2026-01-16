Авербух оценил работу Загитовой на "Ледниковом периоде"

По мнению Ильи Авербуха, Алина Загитова прекрасно справляется с ролью ведущей проекта

Редакция сайта ТАСС

Хореограф Ильдар Гайнутдинов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух дал высокую оценку работе олимпийской чемпионки 2018 года в одиночном катании Алины Загитовой в роли ведущей проекта "Ледниковый период", заявив, что она прекрасно справляется со своей ролью. Об этом он рассказал журналистам.

"Мне кажется, Алина всегда прекрасна. Я не буду говорить, что меняется. Она очаровательна. Мне очень нравилось, как она вела первую программу, когда еще только дебютировала и открывала для себя карьеру. Вы знаете, что после этого Алина очень много работает на телевидении, на Первом канале, в фигурном катании. Мне кажется, она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво", - сказал Авербух.

Он подчеркнул, что для него важно участие в проекте и других выдающихся фигуристок. "Мы все-таки сделали определенный акцент на наших замечательных девушках-одиночницах, девочках, которые являются лицом нашей страны, и чтобы они все были вместе в одном проекте. Поэтому я счастлив, что и Алина Загитова, и Женя Медведева, и Саша Трусова, и Алена Косторная, и, конечно, Анечка Щербакова, и Лиза Туктамышева - что ни имя, то наши герои одиночного катания, - все вместе в одном проекте. Это самое главное. У каждого своя роль, у каждого свое место, и оно незаменимое", - поделился Авербух.