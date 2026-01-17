Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Аделаиде

Россиянка обыграла канадку Викторию Мбоко в финале турнира Женской теннисной ассоциации

Мирра Андреева © Mark Brake/ Getty Images

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под третьим номером. У Мбоко был восьмой номер посева.

Андреевой 18 лет. Она является восьмой ракеткой мира, в активе россиянки теперь четыре победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Мбоко 19 лет, в рейтинге WTA она располагается на 17-й позиции. На ее счету две победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом канадки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2025 году.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.