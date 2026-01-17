Набравшие 4 очка Никишин и Свечников помогли "Каролине" разгромить "Флориду"

Встреча закончилась со счетом 9:1

Игроки "Каролины" Александр Никишин, Николай Элерс и Себастьян Ахо © Karl B DeBlaker/ AP

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. "Каролина" дома со счетом 9:1 разгромила "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Николай Элерс, отличившийся на 19-й, 52-й и 54-й минутах. Также у "Каролины" шайбы забросили Марк Янковски (24), Александр Никишин (27), Андрей Свечников (45), Тэйлор Холл (52, 59), Эрик Робинсон (59). Единственную шайбу у "Флориды" забросил Увис Балинскис (22).

Никишин и Свечников также сделали по одной голевой передаче. На счету Никишина теперь 20 очков в текущем сезоне, в 47 играх защитник забросил 6 шайб и отдал 14 голевых передач. Свечников в 48 матчах набрал 37 очков (13 голов + 24 голевые передачи). Нападающий довел число набранных очков в НХЛ за карьеру до 401 (164+237) и стал 27-м россиянином, преодолевшим отметку в 400 очков. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 бросков и провел на льду весь матч.

"Каролина" возглавляет Столичный дивизион с 62 очками после 48 игр. "Флорида" идет на седьмом месте Атлантического дивизиона с 51 очком после 46 встреч. В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Нью-Джерси" в ночь на 18 января по московскому времени, "Флорида" в тот же день в гостях встретится с "Вашингтоном".