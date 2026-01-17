"Бруклин" обыграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 5 очков

Также на счету россиянина две передачи

Коби Уайт ("Чикаго") и Егор Демин ("Бруклин") © Frank Franklin II/ AP

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. "Бруклин" дома со счетом 112:109 обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лучшим игроком матча стал форвард "Бруклина" Майкл Портер, набравший 26 очков, сделавший 7 подборов и 1 передачу. У "Чикаго" лучшим стал центровой Никола Вучевич (19 очков, 6 подборов и 5 передач).

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 5 очков и сделал 2 передачи. Игрок провел на площадке 18 минут 58 секунд.

"Бруклин" занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, команда одержала 12 побед при 27 поражениях. "Чикаго" идет 10-м на Востоке с 19 победами и 22 поражениями. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет на домашней арене "Чикаго" в ночь на 19 января по московскому времени.