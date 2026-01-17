"Тампа" прервала 11-матчевую серию побед в НХЛ. Кучеров набрал 2 очка

У "Сент-Луиса" одну голевую передачу сделал нападающий Павел Бучневич

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. "Сент-Луис" дома со счетом 3:2 после буллитов обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Джейк Нейборс (18-я минута), Ник Бьюгстад (18). У "Тампы" отличились Никита Кучеров (30), Оливер Бьоркстранд (32). Победный буллит реализовал канадский нападающий "Сент-Луиса" Джордан Кайру.

Кучеров также отметился одной голевой передачей. На счету российского форварда теперь 69 очков в 42 матчах текущего сезона, он забросил 24 шайбы и отдал 45 голевых передач. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21. У "Сент-Луиса" одну голевую передачу сделал нападающий Павел Бучневич, в 48 играх у него 25 (8 голов + 17 голевых передач) очков.

"Сент-Луис" занимает шестое место в Центральном дивизионе, команда набрала 46 очков в 48 играх. "Тампа" лидирует в Атлантическом дивизионе с 62 очками после 46 встреч. Команда прервала серию из 11 выигранных матчей и проиграла впервые с 19 декабря. Тогда "Тампа" дома со счетом 1:2 уступила "Лос-Анджелесу".

В следующем матче "Сент-Луис" на выезде сыграет с "Эдмонтоном" в ночь на 19 января по московскому времени. "Тампа" 18 декабря в гостях встретится с "Далласом".

В другом матче игрового дня "Детройт" дома со счетом 4:2 обыграл "Сан-Хосе".