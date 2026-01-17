Новое руководство ФХМР не приехало на конгресс FIB из-за проблем с визами

Представители нового руководства Федерации хоккея с мячом России примут участие в мероприятии по видеосвязи

Редакция сайта ТАСС

© .Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители нового руководства Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) не смогли выехать в Финляндию на конгресс Международной федерации хоккея с мячом (FIB) из-за визовых проблем и примут участие в мероприятии по видеосвязи. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин.

Конгресс FIB пройдет 17 января. Избранный в конце декабря президент ФХМР Олег Дерипаска поручил в скором времени провести работу по возвращению россиян на международные турниры.

"Из-за визовых проблем поехать в Финляндию не получится, так что 17 января будем участвовать в конгрессе по видеоконференцсвязи из Олимпийского комитета России", - сказал Иванушкин.

Представители ФХМР на конгрессе планируют проинформировать FIB, что готовы сотрудничать с международной федерацией.

11 декабря было объявлено, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Российские команды по хоккею с мячом не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.