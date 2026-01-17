Fanatik: "Зенит" хочет приобрести капитана "Бешикташа" Кёкчю

Петербургский клуб предложил за переход полузащитника свыше €30 млн

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Бешикташа" Оркун Кёкчю © Ahmad Mora/ Getty Images

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность приобретения капитана турецкого "Бешикташа" полузащитника Оркуна Кёкчю. Об этом сообщает газета Fanatik.

По информации источника, "Зенит" обратился в "Бешикташ" с предложением о трансфере. Как утверждается, сумма, предложенная петербургским клубом, превышает €30 млн.

Кёкчю 25 лет, в текущем сезоне он провел за "Бешикташ" 21 матч во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Футболист выступает за стамбульский клуб в текущем сезоне на правах аренды из "Бенфики", с которой в 2023 году стал обладателем Суперкубка Португалии. С 2018 по 2023 год Кёкчю выступал за "Фейенорд", с которым выиграл чемпионат Нидерландов сезона-2022/23 и был признан лучшим футболистом года в стране по итогам сезона. В составе сборной Турции полузащитник провел 46 матчей, в которых забил три гола и отдал девять голевых передач.