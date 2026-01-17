Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
Редакция сайта ТАСС
09:12
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Кирилл Бажин занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ярославской области.
Бажин показал результат 31 минута 2,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Ильназ Мухамедзянов с отставанием 17,8 секунды и одним промахом. Третьим стал Карим Халили (отставание - 22,2 секунды; 3 промаха).
Третий этап Кубка России завершится 18 января.