Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону

Второе место занял Ильназ Мухамедзянов, третье - Карим Халили

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Бажин © Александр Рюмин/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Кирилл Бажин занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ярославской области.

Бажин показал результат 31 минута 2,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Ильназ Мухамедзянов с отставанием 17,8 секунды и одним промахом. Третьим стал Карим Халили (отставание - 22,2 секунды; 3 промаха).

Третий этап Кубка России завершится 18 января.