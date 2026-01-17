Фигуристке Захаровой не вернули чемодан с вещами после ледового шоу в Италии

В чемодане были коньки и костюмы спортсменки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Захарова не получила чемодан с вещами после выступления на ледовом шоу в итальянской Болонье. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Про чемодан: он в итоге не приехал из Стамбула, я до сих пор жду его в Москве. Там вся моя фигурная жизнь: коньки, костюмы. Ужасно волнуюсь, успеет ли приехать к моему следующему выступлению", - сказала Захарова.

Шоу Bol On Ice прошло в Болонье 10 января. В нем также приняли участие чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и выступающие в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов.