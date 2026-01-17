Россиянин Кардава выиграл этап юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах
Редакция сайта ТАСС
09:32
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянин Аркадий Кардава стал победителем этапа юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах. Соревнования прошли в Бахрейне.
В финале Кардава со счетом 15:9 победил Чэнь Бинцзюня, представляющего Тайвань. Одну из бронзовых медалей завоевал россиянин Роман Селютин. Также бронзовым призером этапа стал француз Айна Рахамефи.
Российские спортсмены выступали на турнире под флагом страны.