Россиянин Кардава выиграл этап юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах

В финале Кардава победил Чэнь Бинцзюня, представляющего Тайвань
09:32
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянин Аркадий Кардава стал победителем этапа юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах. Соревнования прошли в Бахрейне.

В финале Кардава со счетом 15:9 победил Чэнь Бинцзюня, представляющего Тайвань. Одну из бронзовых медалей завоевал россиянин Роман Селютин. Также бронзовым призером этапа стал француз Айна Рахамефи.

Российские спортсмены выступали на турнире под флагом страны. 

