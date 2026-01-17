Андреева назвала победу в Аделаиде прекрасной подготовкой к Australian Open

Теннисистка призналась, что едет в Мельбурн в прекрасном настроении

Мирра Андреева © Mark Brake/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева назвала победу на турнире в Аделаиде прекрасной подготовкой к Australian Open. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В субботу Андреева победила представительницу Канады Викторию Мбоко в финале со счетом 6:3, 6:1.

"Это прекрасная подготовка к Мельбурну. Погода такая же, корт такой же, даже мячи. Все прекрасно с точки зрения подготовки. И я не могу дождаться поездки в Мельбурн - в прекрасном настроении и с отличным психологическим настроем", - сказала Андреева.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Australian Open пройдет с 18 по 31 января. В первом круге Андреева сыграет против хорватки Донны Векич.