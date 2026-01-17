Винус Уильямс сыграет в паре с Александровой на Australian Open

В первом круге Уильямс и Александрова сыграют с колумбийкой Эмилианой Аранго и француженкой Эльзой Жакмо

Винус Уильямс © Maddie Meyer/ Getty Images

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница семи турниров Большого шлема в одиночном и 14 турниров в парном разряде американка Винус Уильямс сыграет с россиянкой Екатериной Александровой в парном турнире Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В первом круге Уильямс и Александрова сыграют с колумбийкой Эмилианой Аранго и француженкой Эльзой Жакмо.

Уильямс 45 лет, она является бывшей первой ракеткой мира. Американка получила специальное приглашение (wild card) для участия в Открытом чемпионате Австралии. На ее счету 49 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 турнира под эгидой организации. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Александровой 31 год, она занимает 11-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 47-е - в парном разряде. На счету россиянки пять титулов в одиночном и один титул в парном разряде. В парах Александрова на турнирах Большого шлема не проходила дальше третьего круга, в одиночном россиянка четырежды доходила до четвертого круга.

Также на турнире россиянка Елена Приданкина сыграет в паре с американкой Куинн Глисон, Ирина Хромачева - с соотечественницей Александрой Пановой, Анастасия Павлюченкова - с датчанкой Кларой Таусон, Анна Калинская - с румынкой Сораной Кырстей, Анна Блинкова - со сменившей российское гражданство на узбекистанское Камиллой Рахимовой, Мария Козырева - с американкой Сабриной Сантамарией. Пара Людмилы Самсоновой и Дианы Шнайдер сыграет с россиянкой Верой Звонаревой и японкой Эной Сибахарой.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.