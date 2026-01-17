Мирра Андреева мечтает впервые победить на турнире Большого шлема

Россиянка выиграла турнир в Аделаиде в преддверии Australian Open

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Mark Brake/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева рада, что выиграла все категории турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), и мечтает о победе на турнире Большого шлема. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

Андреева стала победительницей турнире WTA в Аделаиде, выиграв в финале у представительницы Канады Виктории Мбоко.

"Я мечтаю однажды выиграть турнир Большого шлема, - сказала Андреева. - Я думала в Аделаиде, что если выиграю этот турнир, то в моем кармане будут победы на всех турнирах - 250, 500, 1 000. Так что я рада, что выиграла первый турнир WTA 500".

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.