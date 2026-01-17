Мбоко назвала россиянку Андрееву очень талантливой теннисисткой

Канадка уступила россиянке в финале турнира WTA в Аделаиде

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева и Виктория Мбоко © Mark Brake/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева талантлива и по праву входит в первую десятку мирового рейтинга. Такое мнение высказала канадка Виктория Мбоко, комментарий которой предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В субботу Андреева победила Мбоко в финале турнира WTA в Аделаиде со счетом 6:3, 6:1.

"Мирра входит в топ-10, и с этим надо считаться. Она показывает восхитительные результаты, очень талантливая теннисистка. То, что я играю с соперницами такого уровня, только хорошо для меня", - сказала Мбоко.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард".