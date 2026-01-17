Янчук считает, что победа в Аделаиде придаст Андреевой уверенности
10:59
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Победа на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде придаст уверенности россиянке Мирре Андреевой перед Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В финале Андреева обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко.
"Андреева весь турнир показывала хорошую игру и закономерно победила. Видно, что она хорошо поработала перед сезоном, и эта подготовка принесла плоды. Выигрывать турниры всегда приятно, и эта победа придаст Андреевой уверенности перед Australian Open", - сказал Янчук.
Australian Open пройдет с 18 по 31 января.