Янчук считает, что победа в Аделаиде придаст Андреевой уверенности

Редакция сайта ТАСС
10:59

Мирра Андреева

© Mark Brake/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Победа на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде придаст уверенности россиянке Мирре Андреевой перед Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В финале Андреева обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко.

"Андреева весь турнир показывала хорошую игру и закономерно победила. Видно, что она хорошо поработала перед сезоном, и эта подготовка принесла плоды. Выигрывать турниры всегда приятно, и эта победа придаст Андреевой уверенности перед Australian Open", - сказал Янчук.

Australian Open пройдет с 18 по 31 января. 