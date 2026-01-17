Лыжник Большунов не сумел выйти в финал спринта на этапе Кубка России
Редакция сайта ТАСС
10:55
КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не сумел выйти в финал спринта на шестом этапе Кубка России в Казани.
В полуфинале Большунов занял пятое место в своем забеге и не попал в тройку лучших для выхода в финал. 15 января Большунов одержал первую победу в сезоне, выиграв на этапе Кубка России в Казани гонку с раздельным стартом.
Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".