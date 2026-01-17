Фигуристка Щербакова провела мастер-класс на катке в "Лужниках"

В мастер-классе приняли участие более 200 человек

Анна Щербакова (в центре) © Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова провела мастер-класс на южном катке "Лужников". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В мастер-классе приняли участие более 200 человек. Фигуристка сначала показывала и объясняла движения, после чего все повторяли это во время прохождения круга.

"Надеюсь, что вам все понравилось. Вы большие молодцы, что пришли, спасибо. Мы старались и катались для вас", - сказала фигуристка во время мастер-класса.

Щербакова во время мероприятия рассказала, что новогодние праздники прошли насыщенно благодаря участию в шоу.

Щербаковой 21 год, она также является чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира 2021 года, трехкратной чемпионкой России.