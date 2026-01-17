В клубе "Ахмат" опровергли сообщения о том, что Чимаев погиб в аварии

Хамзат Чимаев © Geoff Stellfox/ Getty Images

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев опроверг сообщения о гибели в ДТП обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева. Спортсмен продолжает тренировки в обычном режиме и находится не в России, сообщил ТАСС Бичуев.

Ранее в социальных сетях появились данные о гибели спортсмена во время дорожно-транспортного происшествия в Грозном.

"Не знаю кто эту "утку" запустил, но это полная ложь. Его даже в России нет, не то что в Грозном. С ним все нормально, в обычном режиме тренируется, чтобы быть готовым в любой момент к любому вызову", - сказал Бичуев.

Чимаев был признан в Чечне спортсменом года в ходе национальной премии "Ондалла-2025". Награду ему вручал глава региона Рамзан Кадыров, который в своем телеграм-канале назвал его ярким представителем современной спортивной элиты в мире MMA.

Чимаеву 31 год, на его счету 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.