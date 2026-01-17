Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону

Второе место заняла Анастасия Халили, третье - Наталия Шевченко

Редакция сайта ТАСС

Кристина Резцова © Донат Сорокин/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Кристина Резцова стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ярославской области.

Резцова показала результат 27 минут 55,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Халили (отставание - 31,8 секунды; 2 промаха). Третьей стала Наталия Шевченко (+1.29,4; 6).

Третий этап Кубка России завершится 18 января.