Бывший футболист "Зенита" Зделар заявил, что Семаку нужно быть злее

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от "Краснодара"

Мойзес, Саша Зделар и Кристиян Бистрович © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 17 января. Главному тренеру петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергею Семаку нужно быть злее, чтобы контролировать игроков команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший полузащитник сине-бело-голубых серб Саша Зделар.

"Это действительно так, - сказал Зделар. - Мне кажется, поэтому "Зенит" не стал чемпионом в прошлом сезоне. Там сейчас лучшие игроки в РПЛ. Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов".

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков в 18 матчах. Лидерство удерживает "Краснодар", набравший 40 очков.