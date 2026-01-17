Футболист Захарян пропустит матч с "Барселоной" из-за повреждения

Встреча пройдет 18 января

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян © Ion Alcoba Beitia/ Getty Images

МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не примет участия в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу против "Барселоны" из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба команды из Сан-Себастьяна.

У футболиста есть болевые ощущения в левой икроножной мышце.

Захаряну 22 года. За "Реал Сосьедад" полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.

Матч "Реал Сосьедад" - "Барселона" пройдет 18 января. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 49 очками, "Реал Сосьедад" занимает 12-е место, набрав 21 очко.