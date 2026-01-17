Ученик Тутберидзе Егадзе выиграл чемпионат Европы

Второе место занял итальянец Маттео Риццо, третье - представитель Чехии Георгий Рештенко

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Ученик российского тренера Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Егадзе стал победителем чемпионата Европы. Соревнования проходят в английском Шеффилде.

По итогам турнира Егадзе набрал 273 балла. Второе место занял итальянец Маттео Риццо (256,37), третье - представитель Чехии Георгий Рештенко (238,27). За Чехию он выступает с сезона-2017/18, до этого представлял Россию.

Соревновательная программа чемпионата Европы завершится в субботу произвольной программой танцоров. Российские и белорусские фигуристы не были допущены до участия в турнире.