Панарин сравнялся с Дацюком по числу голевых пасов в регулярках НХЛ

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче с "Филадельфией" отметился 604-й результативной передачей

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Emilee Chinn/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вышел на шестое место среди россиян в списке лучших ассистентов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сравнявшись с двукратным победителем Кубка Стэнли Павлом Дацюком.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (6:3) Панарин ассистировал шведскому форварду Мике Зибанежаду и довел число результативных передач в турнире до 604. Выше Панарина и Дацюка располагаются Евгений Малкин (856), Александр Овечкин (747), Сергей Федоров (696), Никита Кучеров (682) и Сергей Зубов (619).

Панарин достиг отметки в 400 результативных передач в составе "Рейнджерс". Для этого ему потребовалось 478 матчей. В списке лучших ассистентов клуба он располагается на восьмой позиции.

В прошедшей игре Панарин также забил два гола, теперь в его активе 54 очка (18 шайб + 36 передач) в 48 встречах. Форвард провел первую игру после того, как стало известно, что руководство "Рейнджерс" не станет предлагать ему новый контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.