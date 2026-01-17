Панарин прокомментировал решение "Рейнджерс" не предлагать ему контракт

16 января стало известно, что "Рейнджерс" объявили о перестройке команды, а телеканал Sportsnet сообщил, что руководство клуба не будет предлагать Панарину новый контракт

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Leah Hennel/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Российский нападающий Артемий Панарин принимает решение руководства клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" не предлагать ему новый контракт, но по-прежнему находится в замешательстве от данного факта. Комментарий Панарина приводит журналист Винс Меркольяно на своей странице в X.

"Трудно сказать, что я чувствую, - сказал Панарин. - Я все еще в замешательстве, но руководство решило пойти в другом направлении. Я принимаю это. Сейчас я игрок "Рейнджерс", поэтому буду выкладываться в каждой игре на 100%".

Панарин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Форвард в составе клуба в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 604 очка (204 шайбы + 400 результативных передач) в 478 матчах. Ранее в НХЛ он также играл за "Коламбус" и "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина.