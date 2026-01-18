Защитник Замула набрал первое очко в НХЛ в составе "Коламбуса"

Россиянин отдал голевую передачу в победном матче с "Питтсбургом"

Защитник "Коламбуса" Егор Замула © Ethan Miller/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Защитник "Коламбуса" Егор Замула отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбурга". Встреча завершилась победой "Коламбуса" со счетом 4:3 в серии буллитов.

У победителей шайбы забросили Зак Эстон-Рииз (3-я минута), Кирилл Марченко (28), Дэнтон Хейнен (38), победный буллит на счету Чарли Койла. У проигравших отличились Коннор Клифтон (10), Рикард Раккелль (18) и Сидни Кросби (59), Егор Чинахов забил у "Питтсбурга" единственный буллит в послематчевой серии.

Замула ассистировал во втором голе "Коламбуса". Для 25-летнего игрока это первое очко в нынешнем сезоне.

31 декабря Замула в результате обмена перешел из "Филадельфии" в "Питтсбург". 4 января его отстранили за неявку в расположение фарм-клуба, а на следующий день выставили на драфт отказов с целью расторжения контракта. После прохождения этой процедуры он стал свободным агентом. В "Коламбус" он перешел 6 января.

"Коламбус" в 48 матчах набрал 51 очко и занимает шестое место в Столичном дивизионе, "Питтсбург" в этом же дивизионе идет третьим, в 47 играх набрав 55 баллов. В следующем матче 21 января "Коламбус" примет "Оттаву", "Питтсбург" на выезде днем ранее встретится с "Сиэтлом".

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников отдал две голевые передачи в домашнем матче с "Торонто" (3:4 в овертайме). По голевой передаче в матче между "Оттавой" и "Монреалем" (5:6 ОТ) отдали защитник столичной команды Артем Зуб и форвард гостей Иван Демидов. Четвертую шайбу в сезоне забросил форвард "Калгари" Ян Кузнецов в домашней игре с "Айлендерс" (4:2).