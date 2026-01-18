Россиянка Блинкова не сумела выйти во второй круг Australian Open

На старте турнира теннисистка уступила австралийке Талие Гибсон

Редакция сайта ТАСС

Анна Блинкова © Darrian Traynor/ Getty Images

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова уступила австралийке Талие Гибсон в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Гибсон, получившей специальное приглашение (wild card) на турнир. У Блинковой не было номера посева. Во втором круге Гибсон сыграет с победительницей матча между Линдой Климовичовой из Польши и британкой Франческой Джонс.

Блинковой 27 лет, она занимает 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету два трофея под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше третьего круга.

Гибсон 21 год, в рейтинге WTA она располагается на 119-й позиции. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Австралийка во второй раз вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, что является повторением ее лучшего результата на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).