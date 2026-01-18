Кросби сравнялся с Овечкиным и Хоу в НХЛ по голам в возрасте 38 лет и старше

Все трое в этом возрасте забили по 44 гола

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби благодаря заброшенной шайбе в домашнем матче с "Коламбусом" (3:4 по буллитам) сравнялся с Александром Овечкиным и Горди Хоу по голам в возрасте 38 лет и старше, забитым в разных сезонах.

Все трое в этом возрасте забили по 44 гола. Овечкин забросил 44 шайбы в сезоне-2024/25, Хоу - в сезоне-1968/69.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион 38-летний Кросби также обошел Яромира Ягра по количеству голов в третьих периодах, приведших к ничьей (107). Лидерами по этому показателю являются Уэйн Гретцки (135) и Марк Мессье (112).