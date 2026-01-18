СМИ: Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" после текущего сезона

Руководство клуба ведет переговоры с тренером о его будущем в клубе

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола © Michael Regan/ Getty Images

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Один из самых титулованных тренеров в истории футбола испанец Хосеп Гвардиола может покинуть пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона. Об этом заявил журналист Джеймс Джон на своей странице в соцсети X.

По информации источника, руководство "Манчестер Сити" ведет переговоры с Гвардиолой о его будущем в клубе, ожидается, что решение будет принято исходя из результатов команды по итогам сезона. Также журналист сообщил, что руководство "Манчестер Сити" связалось с окружением итальянского тренера Энцо Марески, который 1 января был уволен из лондонского "Челси".

Гвардиоле 18 января исполнилось 55 лет, он возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Вместе с ним клуб стал шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победил в Кубке английской лиги, трижды - в Суперкубке Англии, дважды - в кубке страны, по разу - в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До этого Гвардиола тренировал испанскую "Барселону" и германскую "Баварию", с которой трижды выиграл национальный чемпионат, дважды - кубок страны, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. "Барселону" он привел к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды - к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне чемпионата Англии "Манчестер Сити" после 22 туров идет на 2-м месте и на 7 очков отстает от лидирующего "Арсенала". 17 января "Манчестер Сити" в гостях со счетом 0:2 проиграл принципиальный матч против "Манчестер Юнайтед".