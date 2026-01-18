Шнайдер рассказала, в чем ее преимущество над соперницами в новом сезоне

Теннисистка много работала над бекхэндом

Диана Шнайдер © Sarah Reed/ Getty Images

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Диана Шнайдер много работала над бекхэндом и видит в этом свое преимущество. Комментарий Шнайдер предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Мы очень много работаем над моим бекхэндом. Не хочу, чтобы люди думали, что это моя слабая сторона. И я вижу здесь много улучшений - могу положиться на свой бекхэнд больше, чем в прошлом году. Чувствую, что я могу уже использовать это как свое преимущество - соперники теперь часто не знают, что делать, потому что я хорошо играю с обеих сторон", - рассказала Шнайдер.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Шнайдер в первом круге сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.