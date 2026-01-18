Ольховский назвал важной с точки зрения психологии победу Андреевой в Аделаиде

Россиянка обыграла в финале представительницу Канады Викторию Мбоко

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Победа на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде важна для россиянки Мирры Андреевой в плане психологии. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В финале Андреева со счетом 6:3, 6:1 обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко.

"Уверенная победа, счет говорит сам за себя. На этом турнире Мирра практически без проблем обыграла всех своих соперниц. Эта победа очень важна с точки зрения психологии, она придаст уверенности перед Открытым чемпионатом Австралии", - сказал Ольховский.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард".