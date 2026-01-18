Бородавко назвал 5-е место Коростелева в гонке на этапе КМ хорошим прогрессом

Лыжник стал пятым в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Оберхофе

Савелий Коростелев © BILDBYRÅN via Reuters Connect

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Пятое место российского лыжника Савелия Коростелева в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе свидетельствует о хорошем прогрессе и потенциале спортсмена. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды. Первое место занял норвежец Мартин Нюэнгет (21 минута 9,1 секунды).

"Пятое место - это очень хороший прогресс, этому нужно радоваться, это хороший потенциал. То, о чем мы говорили, что адаптация будет проходить постепенно, и набор спортивной формы, все это происходит", - сказал он.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Этап в Оберхофе завершился 18 января.