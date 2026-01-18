В федерации Татарстана обрадовались пятому месту Коростелева на этапе КМ

Российский лыжник занял пятое место в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем

18 января., /ТАСС

Савелий Коростелев © JOHANNA SÄLL/ Bildbyran/ Sipa USA via Reuters Connect

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС /. В Федерации лыжных гонок Татарстана положительно оценили выступление российского лыжника Савелия Коростелева, занявшего пятое место в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом ТАСС сообщил глава федерации Ильшат Фардиев.

Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды. Первое место занял норвежец Мартин Нюэнгет (21 минута 9,1 секунды).

"Это здорово, это радует нас. Практически все отслеживаем, смотрим, переживаем, поддерживаем. То, что он оказался в первой пятерке, это нас радует. Желаем успехов", - сказал он.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Этап в Оберхофе завершился 18 января.