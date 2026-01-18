Шарипзянов стал первым защитником, сделавшим два хет-трика в матчах КХЛ

Хоккеист "Авангарда" забросил три шайбы в игре против "Трактора"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов © Александр Щербак/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Капитан омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов стал первым защитником, сделавшим два хет-трика в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Шарипзянов забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата с челябинским "Трактором" (5:2). Свой первый хет-трик защитник оформил 2 ноября 2023 года в игре с петербургским СКА (5:3).

Шарипзянову 29 лет. Он является серебряным призером Олимпиады 2022 года. Защитник выступает за "Авангард" с 2020 года и в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина (2021). Ранее в КХЛ он играл за нижнекамский "Нефтехимик".