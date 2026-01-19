Шайба Подколзина помогла "Эдмонтону" разгромить "Сент-Луис" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу канадского клуба

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин © AP Photo/ Maddy Grassy

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин забросил шайбу и отдал голевую передачу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Эдмонтона". Шайбы в матче забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (6-я минута), Эндрю Манджапане (12), Зак Хайман (19, 31) и Подколзин (42).

Подколзин забросил 12-ю шайбу в сезоне, также в активе 24-летнего форварда 11 передач в 50 играх регулярного чемпионата.

"Эдмонтон" занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 58 очков в 50 матчах. "Сент-Луис" идет шестым в Центральном дивизионе, имея в активе 46 очков после 49 встреч.

В следующем матче "Эдмонтон" в ночь на 21 января примет "Нью-Джерси", "Сент-Луис" в этот же день на выезде встретится с "Виннипегом".