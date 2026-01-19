"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА. Демин набрал 11 очков

Встреча завершилась со счетом 124:102 в пользу "Чикаго"

Центровой "Чикаго" Никола Вучевич и защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Paul Beaty

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. "Бруклин" проиграл "Чикаго" со счетом 102:124 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лучшим игроком матча стал защитник "Чикаго" Коби Уайт, набравший 24 очка. У "Бруклина" лучшим стал защитник Нолан Траоре (16 очков).

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 11 очков, сделал 1 подбор и 1 передачу. Игрок провел на площадке 22 минуты.

"Бруклин" занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, команда одержала 12 побед при 28 поражениях. "Чикаго" идет девятым с 20 победами и 22 поражениями. В следующем матче "Бруклин" в ночь на 20 января дома примет "Финикс", "Чикаго" днем позднее на своей площадке встретится с "Лос-Анджелес Клипперс".