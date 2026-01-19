Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

В матче первого круга российский теннисист обыграл итальянца Маттео Арнальди

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Маттео Арнальди в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 13-м номером. Во втором круге россиянин сыграет с португальцем Джейми Фарией.

Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

24-летний Арнальди располагается на 65-й строчке мирового рейтинга, он ни разу не побеждал на турнирах ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.