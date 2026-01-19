Шнайдер вышла во второй круг Australian Open

Россиянка в трех сетах победила чешку Барбору Крейчикову

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © Hannah Peters/ Getty Images

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер победила Барбору Крейчикову из Чехии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер. В третьем сете Крейчикова при счете 2:1 в пользу Шнайдер взяла медицинский тайм-аут, вызвав на корт врача.

В следующем раунде российская теннисистка, посеянная на турнире под 23-м номером, сыграет с австралийкой Талией Гибсон (wild card), выбившей в первом круге россиянку Анну Блинкову.

Шнайдер 21 год, она занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Крейчиковой 30 лет, она располагается на 58-й строчке мирового рейтинга. На счету чешки восемь побед на турнирах WTA, также она побеждала на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.