Непомнящий отметил характер сборной Сенегала на пути к победе в Кубке Африки

В финале сенегальцы обыграли команду Марокко в дополнительное время

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная Сенегала по футболу заслуженно стала чемпионом Кубка африканских наций, проявив характер после спорного пенальти. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

Сборная Сенегала в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла команду Марокко в финальном матче турнира.

"Знаете, я согласен, что была судейская ошибка при назначении пенальти в ворота сборной Сенегала. Меня удивило, что тренеру удалось вернуть команду на поле, потому что обычно эмоции берут верх. В итоге в такой интересной и труднейшей борьбе они все-таки стали чемпионами", - сказал Непомнящий.

"Сборная Сенегала заслуженно победила в борьбе, так как самое справедливое в футболе - это счет. Меня это и удивило: я думал, что они не смогут собраться после произошедшего, а они вернулись, и судьба их вознаградила за это", - добавил он.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу сенегальцам принес гол Папа Гейе.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.