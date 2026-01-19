В "Целе" сообщили, что Иосифов сосредоточен на выступлениях за клуб

Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин подтвердил, что к полузащитнику был интерес со стороны других клубов

Полузащитник "Целе" Никита Иосифов © Jurij Kodrun/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский полузащитник словенского футбольного клуба "Целе" Никита Иосифов готовится к возобновлению сезона и полностью сосредоточен на выступлениях за команду. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Геннадий Голубин.

В 1/16 финала Лиги конференций "Целе" сыграет против "Дриты" из Косово, матчи пройдут 19 и 26 февраля. В 1/8 финала победитель противостояния встретится с чешской "Спартой" или греческим АЕКом.

"Мы сейчас находимся на сборе на Мальорке. Как и вся команда, Никита готовится к сезону. Уже через две недели стартует вторая часть чемпионата, впереди важный матч с "Марибором". Интерес к Никите действительно был, но сейчас он полностью сосредоточен на выступлениях за "Целе" - как в чемпионате, так и в Лиге конференций. Наша цель - пройти в турнире как можно дальше, при этом мы не собираемся недооценивать соперников", - сказал Голубин.

В текущем сезоне Иосифов провел за "Целе" 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. На основном этапе Лиги конференций он забил один гол и отдал одну голевую передачу в шести играх.

Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге. Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский "Челси". Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.