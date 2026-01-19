Новак Джокович одержал 100-ю победу на Australian Open

Рекорд принадлежит Роджеру Федереру (102)

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Серб Новак Джокович победил испанца Педро Мартинеса в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Эта победа стала для Джоковича 100-й на Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под четвертым номером. В следующем круге Джокович сыграет с итальянцем Франческо Маэстрелли.

Джоковичу 38 лет, он располагается на четвертой строчке в мировом рейтинге. Он одержал 101 победу на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Рекорд по победам в матчах Открытого чемпионата Австралии принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (102).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.