Эксперт считает, что в автоголе "Адмирала" виноват вратарь, а не Шулак

По мнению трехкратного чемпиона мира, голкипер не должен выключаться из игры, даже когда шайбой владеют игроки его команды

Защитник "Адмирала" Либор Шулак © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер "Адмирала" Арсений Цыба в равной степени делит вину в ситуации с пропущенным голом от партнера Либора Шулака в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом". Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

"Адмирал" дома проиграл "Ак Барсу" со счетом 2:5. В начале третьего периода при счете 2:3 Шулак во время начала атаки перед своими воротами отпустил далеко шайбу, которая закатилась в ворота Цыбы. Гол записали на защитника "Ак Барса" Илью Карпухина, который последним коснулся шайбы.

"Защитник отдавал пас не глядя и так попал. Но вратарь тоже должен был быть готов, контролировать, а он стоял, на перекладину оперся, - сказал Терещенко. - Нужно контролировать ситуацию, всякое бывает. Игрок владел шайбой, его начал Никита Дыняк прессинговать, заставил отдать передачу. Тот отдавал партнеру сильно крюком. Вратарь же должен подстраховывать, находиться в игре. Он же вел себя так, будто ему оставалось только положить руки на перекладину и стоять".