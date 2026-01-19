Минское "Динамо" победило СКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

Игроки "Динамо" (Минск)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 4:3 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Станислав Галиев (9-я и 60-я минута), Николас Мелош (26), Вадим Шипачев (40). У проигравших отличились Маркус Филлипс (30), Матвей Поляков (34) и Николай Голдобин (49).

Нападающий белорусской команды Сэм Энас сделал три голевые передачи. Он набрал очки в 11-м матче подряд и обновил клубный рекорд по этому показателю. Предыдущее достижение при принадлежало Энасу и Джо Павелски.

Минское "Динамо" набрало 63 очка после 46 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 53 очками в 45 играх располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче минское "Динамо" 21 января на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом". СКА 22 января примет московский "Спартак".