Московское "Динамо" в третий раз в сезоне КХЛ обыграло "Северсталь"

Встреча завершилась со счетом 5:4 в серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 5:4 по буллитам обыграло череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Сергеев (20-я минута), Иван Зинченко (36), Антон Слепышев (46), Максим Комтуа (51). Победный буллит на счету Никиты Гусева. У проигравших отличились Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53) и Тимофей Давыдов (58).

Зинченко забросил шайбу в дебютном матче за "Динамо". 16 января он перешел в столичную команду из петербургского СКА в результате обмена. "Динамо" в третий раз в сезоне обыграло "Северсталь". Две предыдущие встречи завершились со счетом 3:0 и 1:0 в овертайме в пользу бело-голубых.

"Динамо" прервало серию из трех поражений. Столичная команда набрала 57 очков после 47 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Северсталь" лидирует в Западной конференции, имея в активе 64 очка в 48 играх.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", "Северсталь" в гостях встретится с "Сочи". Обе игры пройдут 21 января.