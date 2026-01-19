Свечников отметился голом в третьем матче НХЛ подряд

В предыдущем матче Свечников оформил хет-трик в ворота "Нью-Джерси", до этого отличился в матче с "Флоридой"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников © Jared C. Tilton/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Баффало" (2:1) и отличился в третьей игре подряд.

Помимо гола Свечников сделал результативную передачу на Сета Джарвиса. Российский нападающий получил шесть минут штрафа.

В предыдущем матче Свечников оформил хет-трик в ворота "Нью-Джерси" (4:1). До этого россиянин поразил ворота голкипера "Флориды" Сергея Бобровского (9:1). Всего в активе форварда 17 заброшенных шайб и 25 результативных передач в текущем сезоне.

"Каролина" набрала 66 очков после 50 матчей и лидирует в Столичном дивизионе. "Баффало" с 57 очками в 48 играх располагается на 5-й строчке Атлантического дивизиона.

В следующем матче "Каролина" в ночь на 23 января по московскому времени на выезде сыграет с "Чикаго". "Баффало" в ночь на 21 января в гостях встретится с "Нэшвиллом".