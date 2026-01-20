В НХЛ впервые с 2020 года произошла драка вратарей
04:17
ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Драка российского голкипера "Флориды" Сергея Бобровского и американского вратаря "Сан-Хосе" Алекса Недельковича стала первой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2020 года.
В предыдущий раз голкиперы становились участниками драки в матче "Калгари" и "Эдмонтона", тогда отношения выясняли Кэмерон Тэлбот и Майк Смит. До этого голкиперы дрались в играх НХЛ в 2016 году, когда на льду сошлись Райан Миллер из "Ванкувера" и Фредерик Андерсен из "Торонто".
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) последняя драка вратарей прошла в октябре 2025 года. Вратарь омского "Авангарда" Андрей Мишуров померился бойцовскими навыками с голкипером владивостокского "Адмирала" Адамом Хуской.