Свищев подал обращение в ЕСПЧ против Олимпийского комитета Латвии

Ранее НОК Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать контактов с атлетами из России и Белоруссии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев направил официальное обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с обвинениями в адрес президента Олимпийского комитета Латвии Раймонда Лаздиньша. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее латвийский портал Inbox.lv сообщил, что НОК Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать контактов с атлетами из России и Белоруссии. В частности, им запрещено общаться и делать общие фотографии.

"Я в официальном порядке отправил электронное письмо в ЕСПЧ, будем ждать ответ и результата. Я выступаю с обвинением в адрес президента Олимпийского комитета Латвии в дискриминации по национальному признаку, разжигании межнациональных разногласий. Оцениваю рекомендации Олимпийского комитета Латвии спортсменам страны как незаконные действия, и виновные должны быть наказаны. Ждем оценки моего обращения со стороны ЕСПЧ", - сказал Свищев.