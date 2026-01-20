Аргентинский футболист Верде покинул ЦСКА

Полузащитник возвращается в аргентинский "Унион Санта-Фе"

Лионель Верде © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА и аргентинский "Унион Санта-Фе" договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника Лионеля Верде. Об этом сообщила пресс-служба красно-синих.

"Желаем Лионелю успехов в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Верде 21 год, в текущем сезоне он провел 4 матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями. За "Унион Санта-Фе" он провел 34 игры и забил 4 гола.