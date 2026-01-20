Фетисов похвалил Бобровского после драки в матче НХЛ

Вратарь "Флориды" подрался с голкипером "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем

ТАСС, 20 января. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов похвалил вратаря "Флориды" Сергея Бобровского за то, что он заступился за своих партнеров по команде, начав драку с американским голкипером "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Фетисова приводит "Спорт-Экспресс".

Драка произошла после стычки форварда "Флориды" Эвана Родригеса и защитника "Сан-Хосе" Винсента Дешарне, в которую вмешался Неделькович. В ответ на это Бобровский проехал через всю площадку и влетел в голкипера "Сан-Хосе", сорвав с него шлем. Вратари обменивались ударами, после чего упали на лед.

"Сергей - молодец. Бобровский имел полное право начать разборки, ведь Неделькович первым вступил в конфликт с игроками "Флориды". Такие вещи способны сплачивать команду. Очень важно, чтобы коллектив стоял плечом к плечу", - сказал Фетисов.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Сан-Хосе". Бобровский играет за "Флориду" с 2019 года, дважды став с командой обладателем Кубка Стэнли. Россиянин дважды признавался лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ.