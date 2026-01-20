"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу омичей

Нападающие "Авангарда" Эндрю Потуральски и Михаил Котляревский © Егор Алеев/ ТАСС

УФА, 20 января. /ТАСС/. Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Войнов (9-я минута), Дамир Шарипзянов (10, 52) и Иван Игумнов (15, 46). У проигравших отличились Шелдон Ремпал (30) и Александр Хохлачев (59).

Ремпал набирает очки 13 матчей подряд (7 заброшенных шайб + 17 результативных передач). Форвард "Авангарда" Константин Окулов провел 700-ю игру в КХЛ.

Омская команда располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 46 встречах. "Салават Юлаев" занимает 6-е место на Востоке, в активе команды 48 очков в 48 играх.

Следующий матч "Авангард" проведет 22 января на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом", "Салават Юлаев" 24 января в гостях сыграет с "Сочи".