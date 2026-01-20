Казахстанский "Кайрат" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В седьмом туре общего этапа "Кайрат" проиграл "Брюгге"

Игроки "Кайрата"

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" со счетом 1:4 проиграл бельгийскому "Брюгге" в матче 7-го тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Астане.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александар Станкович (32-я минута), Ханс Ванакен (38), Ромео Верман (74) и Брэндон Мехеле (84). У проигравших отличился Адилет Садыбеков (90+2).

20-летний Станкович забил первый мяч в Лиге чемпионов. Сербский полузащитник является сыном бывшего главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича. В составе "Кайрата" весь матч на поле провел российский защитник Егор Сорокин.

"Кайрат" после 7 матчей набрал 1 очко. Казахстанская команда занимает последнее, 36-е место в таблице и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. "Брюгге" с 7 очками располагается на 23-й строчке.

В заключительном туре "Кайрат" на выезде сыграет с английским "Арсеналом", "Брюгге" примет французский "Марсель". Обе встречи пройдут 28 января.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.